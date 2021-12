José Antonio Kast le envió un "cariñoso" mensaje a Daniella Chávez en redes sociales

El abanderado del Frente Social Cristiano le dedicó a la modelo un "tierno" mensaje de gratitud por la gran campaña que ha realizado en sus redes .

Un sorpresivo intercambio tuitero protagonizaron la modelo nacional, Daniella Chávez, junto al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respecto a las elecciones del próximo domingo 19 de noviembre.

Todo ocurrió cuando la ex chica Playboy escribió un tuit que “tengo miedo. Pero no puedo ser cobarde, sé que apoyar a Kast es exponerse a insultos, ataques, etc., pero también se que estoy haciendo bien, no creo que debamos sacrificar nuestro país y entregarlo al comunismo, creo en la justicia social, pero de forma limpia, sin amenazas”.

Posteriormente, la modelo agregó que “no debería tener miedo, porque es solo mi opción política que estoy dando, pero la violencia impuesta por la izquierda está desatada hasta en redes”. Solo algunas horas más tarde, fue el mismo candidato Kast quien compartió el post, respondiéndole que “muchas gracias Daniella por tu apoyo permanente y por tener el coraje para enfrentar la intolerancia”.

Asimismo, el abanderado por el Partido Republicano estableció que “estoy convencido que vamos a ganar y que vamos a derrotar a quienes atacan, denostan y buscan restringir la libertad. Sin miedo”.

Recordemos que la modelo llamó la atención de los cibernautas tras señalar a través de esta misma plataforma que “Si gana mi candidato mi Only Fans lo dejaré gratis el contenido una semana”.