El ex director deportivo aseguró que hubo contactos para su retorno en medio de la profunda crisis que vive el Cacique.

Jorge Vergara, recordado dirigente del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores en 1991, aseguró que fue contactado para regresar al club en medio de la crisis deportiva que vive este 2020, que lo tiene el borde del descenso.

Vergara dijo en diálogo con La Cuarta que "me contactaron para volver a Colo Colo. Y si creen que yo puedo servir, con mucho mucho gusto. Estoy dispuesto. No puedo decir quienes me hablaron, porque me lo pidieron expresamente".

"Están comprando las acciones en el directorio. Están buscando a la gente de los '90. Las cifras nos dicen que nos fue mejor que a ellos. Hubo una conversación y manifesté que no había gente que no podía estar afuera. Volvería a hacer la función que yo cumplí durante muchos años. Yo era director deportivo", cerró.