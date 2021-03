Reconoció que no se arrepiente de haber vuelto a los albos y que sólo busca jugar para tomarse "una revancha".

El Mago aseveró que no tiene altas pretensiones económicas: "Muchos amigos, no amigos, gente del fútbol, me preguntaron si era verdad que iba a ganar $1.500.000. Dije que sí y me decían que ahí se notaba que de verdad quería jugar. ‘Porque eso me imagino no te lo pagaban ni cuando eras juvenil’, me decían. Y sí, es verdad, no me lo pagaron ni cuando era juvenil. Me estoy preparando, me estoy cuidando, me estoy entrenando, para poder tener un año como la gente, digno de mi carrera y poder terminarlo en alto, tenía que empezar de cero (…) En el retiro todavía no pienso porque tengo tantas ganas de jugar para terminar bien", dijo a TNT Sports.

“Me dicen que ‘con la carrera que hiciste, triunfaste en Brasil, triunfaste en la Selección, triunfaste en Colo Colo, estuviste once o doce años fuera, por qué callar bocas’. Sí, tienen razón. Pero también no hay nada más rico en la vida que taparle el hocico a quienes se lo han llenado”.

Contó cómo espera ser recordado cuando se retir del fútbol: “Como alguien que en Brasil es ídolo, como alguien que en la Selección fue campeón de América, como alguien que salió de Colo Colo, volvió a Colo Colo, salió campeón en Colo Colo y volvió en un minuto en el que si bien no jugó vino en un momento en que nadie quería venir. Así me gustaría”, reconoció.

“Cuando pasó lo nosotros fuimos a la conferencia de Agustín (Orión), dijeron que éramos los cabrones, los malos elementos. Resulta que se fue Orión, me fui yo y siguieron los problemas en Colo Colo. Estaba lleno de problemas con los jugadores que habían estado en el seguro de cesantía, con otros jugadores que no le estaban pagando el seguro de salud, estaba lleno de problemas”, apuntó.

“Quizás estoy pagando por lo del pasado. ¿Hasta cuándo tengo que pagar lo que hice en el pasado? ¿Cuántos problemas pasaron y siguen pasando? Hoy no estoy en Colo Colo y están llenos de problemas. Pero resulta que el problema éramos los grandes, los cabrones. Se me cargó el tema de Gaete. Notición: ‘Gaete se va porque Valdivia le hace bullying’. ¿Escucharon alguna vez a Gaete diciendo que si yo le había hecho bullying? Así como el caso Gaete en que era mentira, ¿no pasa otras veces?”.