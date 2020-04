El Mago reveló que nadie de la institución se comunicó con él y que su agente, Mauricio Valenzuela no puede ingresar al Monumental.

El talentoso volante sigue dolido con Blanco y Negro:

"Si tanta estimación me tenían Harold (Mayne-Nicholls), Aníbal (Mosa) y Marcelo (Espina), que eran los debían negociar mi renovación, al menos por dignidad tenían que mandarme al menos un mensaje de texto. No les costaba nada llamarme, como lo hicieron con Jaime Valdés. "Jorge ¿Sabes qué?, no vamos a seguir contigo", comentó el "10".

Además, apuntó a Mayne-Nicholls al manifestar que primero dijo que tenía las puertas abiertas del Monumental, "pero le cerraron las puertas a mi representante, que tiene prohibido entrar al club".

En todo caso, Jorge Valdivia aclaró que los problemas los tiene con la dirigencia, pero que nada opacan el cariño y amor que tiene al equipo que lo formó.

"Fui vendido en su momento y le di plata al club, pero ellos me ayudaron mucho desde las inferiores y en algunos momentos complicados. Colo Colo me dio todo y soy un agradecido de la institución, pero no de los que la componen. Colo Colo no es Aníbal Mosa, Harold (Mayne-Nicholls) ni Marcelo Espina, entonces al club solo le debo mucho como institución", agregó en entrevista con ESPN.