Jorge Valdivia y su regreso a Colo-Colo: “Era el único equipo que me podía sacar de mi comodidad”

El mediocampista chileno, Jorge Valdivia, fue presentado como nuevo refuerzo albo y aseguró que viene “con ganas de ayudar a Colo-Colo”.

El talentoso volante nacional, Jorge Valdivia, fue oficializado hoy como flamante refuerzo de Colo-Colo. Con un contrato de tres meses, y la 38 en la espalda, el Mago buscará aportar al Cacique para salvarse del temido descenso que acecha hace varios meses en el Estadio Monumental.

"Vengo para jugar", partió confesando el ex Mazatlán de México en conferencia de prensa. Además, dejó en claro que no se quiere referir a los problemas que tuvo con la dirigencia alba en su última estadía en Macul, ya que en el equipo albo "tenemos muchas cosas importantes por delante".

"Lo primero es ponerme rápidamente a disposición del cuerpo téncico, eso para mí es lo más importante, vengo de una para larga en México, entonces tenemos que recuperar los días que vengo de vacaciones y vengo feliz, con mucha ilusión de esta gran oportunidad, muy linda", agregó.

"Cuando surge la posibilidad de venir a Colo Colo, era el único equipo que me podía sacar de la comodidad. Lo más importante es lo que pueda pasar en la cancha", complementó.

"Lo único que me sacaba de esa comodidad era el desafío al cual me sumo hoy. Era una oportunidad tremenda, estoy contento, muy feliz, de hecho hasta más feliz de cuando regresé después de 11 años jugando en el extranjero", señaló Valdivia, que vistió por última vez la camiseta del Cacique en 2019.

El ex Palmeiras también dio detalles sobre lo que fue la negociación: "Llegué a Colo Colo buscando un contrato hasta final de la próxima temporada y no fue así, dentro de ese contrato pretendía llegar a algún arreglo en relación al juicio y no se llegó, pero mis ganas de estar acá hicieron que terminara aceptando el contrato que me ofreció Colo Colo, de tres meses, y la demanda queda suspendida".

"Vengo con ganas de ayudar a Colo Colo, no vengo como un salvador, sino como un jugador que quiere aportar lo máximo y viene en una situación muy difícil, pero no es excusa para mañana decir que llegué y estaba todo cocinado", aseguró.

Sobre el reencuentro que tendrá con Matías Fernández, el Mago aseguró que "no vengo para jugar con Matías, vengo para ser un aporte en la cancha. Si coincidimos los dos, y nos va bien, el único beneficiado en esto será el equipo, más allá de esos grandes recuerdos que la gente tiene de Matías y yo en la cancha, hoy lo más importante no es si juega Matías conmigo, es que el equipo empiece a sumar y salir de esa situación incómoda".

Finalmente, expresó que "en lo personal me siento bien, contento y feliz de esta gran oportunidad, este gran desafío que se presenta hoy y espero estar a la altura de la situación en que hoy nos encontramos, espero corresponder al cariño que el hincha ha manifestado en todos lados".