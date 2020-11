Jorge Valdivia y regreso a Colo-Colo: “Blanco y Negro no me ha contactado”

El talentoso volante nacional, Jorge Valdivia, respondió a un hincha que le pidió volver a Colo-Colo y afirmó que nadie lo ha llamado para concretar eso.

Colo-Colo tendrá una dificil misión de cara a lo que resta del Campeonato Nacional 2020. Los albos marchan últimos en la tabla con 17 unidades, y el temido ‘Fantasma de la B’ ya comienza a rondar por las galerías del Estadio Monumental. Ante eso, en Macul ya han contratado a tres nuevos refuerzos: Maximiliano Falcón, Pablo Solari e Ignacio Jara.

Sin embargo, desde que comenzó el periodo de fichajes que no ha dejado de dar vueltas un nombre: Jorge Valdivia. Los hinchas están divididos sobre una eventual llegada del Mago, pero el jugador la tendría fácil para regresar, ya que con pocos minutos en México, busca regresar a nuestro fútbol, donde también ha tenido acercamientos con Unión Española y O’Higgins de Rancagua.

Así, ayer el “10” chileno se refirió a su supuesta llegada a Pedreros a través de Twitter. Todo se dio cuando le escribieron para que arregle su llegada al Cacique, a lo que él respondió que ningún personaje de la concesionaria Blanco y Negro lo ha llamado para hacer realidad las especulaciones.

El volante Jorge Valdivia aclaró que no ha recibido contactos por parte de la concesionaria Blanco y Negro para volver a Colo Colo, a través de una elocuente respuesta a un usuario de Twitter que pidió su regreso.

"La sociedad Blanco y Negro no me ha contactado", comenzó señalando el mediocampista en respuesta al usuario “DatosAlbos”, que le pidió al ex Palmeiras negociar un contraro de seis meses y con un sueldo de 10 millones de pesos.

"No sé de dónde habrá salido esa información. Solo aclaro para que después no salgan con que pedí 10 ó 20 ó 40, o que pedí cinco años de contrato. Solo para que quede claro y no salgan con cada locura después”, concluyó Valdivia.