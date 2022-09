Jorge Valdivia sin códigos: El Mago lanza duras acusaciones contra Borghi

Sigue la dura pelea entre el ex volante de Colo-Colo y el Bichi, hace unos días, el Mago recordó que “hubo un técnico entre Bielsa y Sampaoli que no tuvo buenos resultados” y Borghi se le fue encima recordando sus episodios de indisciplina y que no era “un perro grande” como para meterse en esa disputa.

Pues bien, Valdivia se descargó en el diario La Tercera: “Quienes estamos en este mundo deportivo tenemos que hablar siempre de lo futbolístico. Cuando en la radio en la que trabajo tuvimos la posibilidad de conversar con Jorge Sampaoli, un técnico campeón de América, exitoso en el extranjero, Jean Beausejour le hizo una salvedad al profe en la que le decía que él también tuvo muchos méritos futbolísticos, tácticos y técnicos para con esa Selección. Y que posteriormente cosechó clasificaciones a Mundial y se consagró campeón de América. Yo hago un paréntesis y agrego que entremedio de Bielsa y Sampaoli estuvo Claudio Borghi, quien no tuvo un buen rendimiento futbolístico ni táctico, donde la Selección no mostró lo que venía haciendo con Bielsa. Mi comentario fue siempre desde lo futbolístico, porque estábamos hablando de fútbol. No era un programa de farándula, nosotros estábamos hablando de fútbol”, tiró en diálogo con La Tercera.

Pero, no se quedó ahí: “Entre Bielsa y Sampaoli vino Borghi con malos resultados. Primero, con la eliminación en la Copa América con Venezuela, con un plantel extraordinario, con un equipo armado que dejó Bielsa. Y fuimos eliminados sin respuestas técnicas y futbolísticas desde la banca con un entrenador que era él (Borghi). Nosotros en la radio siempre intentamos hablar desde lo futbolístico, porque si no me iría a un programa de farándula a través de Instagram (…) Dice que su selección estuvo primera, pero eso no significa nada. Lo que importa en esto es clasificar a los mundiales, es ser campeón, ganar cosas, y no ir primero tres o cuatro fechas, porque no indica nada. Me extraña que un tipo se jacte de que fue primero en una Eliminatoria cuando lo echan por malos resultados y después llega un entrenador que clasifica a esa selección al Mundial”,

Sobre la frase de Borghi que manifestó que él se mete “en peleas de perros grandes”, Valdivia dijo que “me sorprendió esa respuesta. Demuestra su verdadera cara. Si bien él estuvo en una selección que fue campeona del mundo, no tuvo mayor participación. Hay que destacarle que fue campeón del mundo, que fue un gran jugador, pero lamentablemente no jugó en ninguno de los equipos que pasó. Fue al Milan, no jugó. Fue a otro equipo menor en Italia, no jugó. Fue a Flamengo, no jugó. El gran Bichi Borghi es el de Argentinos Juniors. Como jugador tuvo una carrera que no es de perro grande. Perros grandes son Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo. Perro grande no lo considero, porque como entrenador tampoco fue perro grande. Sabiendo muy poquito pudo ser campeón cuatro veces con un Colo Colo plagado de estrellas. Lo que sí le destaco, es que con un equipo como Argentino Juniors pudo ser campeón, porque después... muy poquito”.

Para cerrar, reveló que: "Me extraña que diga que no era inamovible. En Colo Colo yo era inamovible para él, lo ha declarado toda su vida. Siempre ha dicho que he sido su debilidad, es cosa de buscar en Google. De hecho, él me promueve con Roberto Hernández al primer equipo de Colo Colo. Él me lleva a la selección que disputó la Copa América en Argentina, incluso lesionado. En Colo Colo fui pilar fundamental. Y en la selección siempre dijo que fui fijo. Vuelve a demostrar su verdadera cara cuando se siente ofendido: empieza a atacar, a hablar desde lo personal”, disparó.