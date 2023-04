Jorge Valdivia realizó impactante acción para sepultar su pasado amoroso

La evidencia salió a la luz en las redes sociales cuando la artista y tatuadora @samanthaboyart expuso que el Mago se hizo un "Cover up" para cubrir un antiguo tatuaje que se había realizado con el nombre de Daniela Aránguiz.

El ex Colo-Colo decidió eliminar el "Daniela" que tenía en su brazo, con el diseño de un ojo fundido con unas flores, dejando absolutamente irreconocible el tatuaje anterior.

@samanthaboyart compartió por medio de las historias de su Instagram el Antes y el Después del "trabajo quirúrgico" que concretó, y gracias al que el nombre desapareció por completo de la piel de Valdivia.

La ex chica Mecano no se quedó callada y publicó en las historias de su Instagram una foto de su propio ojo, insinuando que el ojo del "Cover up" no es más que una señal más de que Jorge Valdivia está lejos de olvidarla y que en vez de sepultarla es básicamente una "renovación de sus votos".