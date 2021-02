Jorge Valdivia no podrá estar en Colo-Colo para terminar el campeonato

El mediocampista chileno, Jorge Valdivia, se perderá los dos partidos finales del campeonato y la dirigencia debe decidir si renovarle para la temporada 2021.

Un vital encuentro jugará Colo-Colo para seguir en la lucha por dejar de sufrir con el temido descenso que los ha acechado en el Campeonato Nacional 2020. Este jueves el Cacique recibirá a Cobresal en el Estadio Monumental a partir de las 18:30 horas, y tiene la obligación de ganar para escapar del “Fantasma de la B”.

Sin embargo, los albos no podrá contar con uno de sus máximos referentes de los últimos años: Jorge Valdivia. Y es que el “Mago” lleva varias semanas en recuperación, y según informó Al Aire Libre en Cooperativa, el ex Palmeiras no podrá estar presente en las “finales” ante Cobresal y el fin de semana contra O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Cabe destacar que Valdivia sufrió un edema en su gemelo izquierdo tras jugar solo diez minutos contra Everton de Viña del Mar el pasado 10 de enero. Tras la compleja lesión muscular, el ex mediocampista de La Roja fue sometido a una recuperación kinesiológica, la que no consiguió mejorar la dolencia del jugador.

El talentoso volante del Cacique solo ha jugado 89 minutos en cancha, donde dijo presente contra Universidad Católica, Santiago Wanderers y Everton. Ante ese panorama, ahora será la dirigencia de Blanco y Negro quienes decidan si el vínculo entre ambas partes será renovado para el Campeonato Nacional 2021.

Es necesario recordar que Jorge Valdivia regresó a Colo-Colo en el último mercado de fichajes, con una misión en específico. Tras un amargo paso por el Mazatlán mexicano, el “Mago” regresó al Monumental con la misión de salvar al Eterno Campeón del descenso, y solo firmó un contrato por tres meses.