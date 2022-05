Al Mago no le gustó que el entrenador del “Cacique” hablara de una presunta desconcentración entre sus jugadores en la goleada de River ante los albos, a raíz de los incidentes protagonizados por barristas de Colo Colo que retrasaron el inicio del segundo tiempo.

“Hay un grupo de gente que hace todos los partidos problemas y perjudican al equipo. Hoy demoraron el inicio y no sé si fue uno de los motivos de la desconcentración. Más allá de eso, los verdaderos hinchas son los que no perjudican a su club”, fueron las palabras de Quinteros que molestaron a Valdivia.

El campeón de América con la Roja en 2015 expresó su desagrado con la declaración de Gistavo Quinteros a través de una publicación en Twitter.

1.Que no lo sabe . Entonces si no lo sabe no lo diga .

2. River fue superior , simple

3. Doy vuelta la pagina y ya armo el próximo partido.

4. Debo ganarle a Fortaleza y ya pensamos en ello

5. Necesito recuperar a mis jugadores

6. Vamos colocolo



