Jorge Valdivia mantiene la ilusión de la Roja camino a Qatar 2022

Los dirigidos por Martín Lasarte necesitan ganarle a Uruguay y esperar que Colombia no le gane a Venezuela en Puerto Ordaz y que Perú no derrote a Paraguay en Lima. A pesar del díficil panorama, Jorge Valdivia no pierde la esperanza en sus ex compañeros.

El Mago publica un mensaje lleno de emoción a través de su cuenta de Twitter: "¡Prefiero creer que aún se puede! Y si al final del camino no se pudo, no quedara más que levantarse una vez más y seguir, porque es así que la vida se construye", dijo el ex Colo-Colo.

Valdivia valora a la generación dorada de nuestro fútbol: "De ser una selección más a ser la mejor de la historia . Se lo que es sufrir llorar despertar con la sensación de mierda, de no querer salir de la cama, pero queda un último partido y también sé que al salir de Pinto Durán y ver toda esa gente en las calles apoyándolos van a salir a dejarlo todo en la cancha. Y si no se cumple el objetivo solo queda aplaudir por todos los años de glorias".

También le deja un mensaje a los integrantes de la selección chilena: "Que las nuevas generaciones se hayan empapado de los últimos 12 años de selección que aquellos que sueñan con un mundial sepan que no basta solo con querer, más bien es que tan dispuestos están para alcanzar lo que se quiere. Que aprovechen a los (Arturo) Vidal, (Gary) Medel, (Alexis) Sanchez, (Claudio) Bravo, (Eduardo) Vargas, (Charles) Aránguiz, (Mauricio) Isla", expresa.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, jueves 24 de marzo a las 20:30 horas.

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.