Jorge Valdivia le prestó el ropero completo a Diego Valdés

Jorge Valdivia quedó conforme con el desempeño del 10 del América de México, tras la dura derrtoa por 3-1 ante Uruguay en Montevideo, vino el análisis de los ex jugadores de la Roja de todos.

Diego Valdés fue apuntado por los hinchas como uno de los rendimientos más bajos del equipo de Berizzo, pero Jorge Valdivia piensa otra cosa, el Mago defendió al volante chileno en el programa ‘Equipo F’ de ESPN,

“Saben que yo no estoy muy descontento con el rendimiento de Diego Valdés. Creo que fue un jugador que por lo menos luchó“, partió indicando Valdivia.

“Valdés no es un 10, de hecho quedó demostrado con Uruguay, muchas veces estaba en una posición abierta. Si bien no hizo un partido brillante, porque ninguno lo hizo y fueron atrapados por el mediocampo uruguayo, tampoco creo que fue desastroso el rendimiento de Valdés”, declaró el ex Colo Colo.

¿Le falta? si, le falta, es el hombre junto a Marcelino Núñez a asumir esa responsabilidad de distribuir, de asistir a los delanteros, pero también… ¿A quien asiste Valdés? ¿Dónde mete el pase?… no tienes un Alexis Sánchez o en mis tiempos un Beausejour o Isla metiendo diagonales. Le faltó, sí, ¿pero cuál es la profundidad que tuvo?”, cerró.