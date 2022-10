Jorge Valdivia le manda una dura advertencia a Gustavo Quinteros

El ex volante de Colo Colo se refirió a las declaraciones que realizó el técnico albo sobre el proyecto del 2023 para los albos.

Quinteros asegura que: "Nosotros vamos a mantener a la mayoría de este equipo que consiguió el título, que viene jugando bien, etc., y queremos fortalecerlo para dar un paso más. Después si los directores o el club tienen un presupuesto bajo es un tema, si tienen un presupuesto más alto también, por eso la decisión la tiene ellos siempre", dijo el DT.

"Nosotros después vamos a tratar de aportar lo mejor con la experiencia de la participación que tuvimos en Copa Libertadores, hacer una campaña, sobretodo en resultado, porque en juego estuvimos bien los primeros partidos. Pasar de fase y llevar un escalón más a este plantel", agregó Quinteros.

Con respecto a esas declaraciones, Jorge Valdivia entregó su opinión en Los Tenores de ADN.

"Cuando él habla de que será responsabalidad de los dirigentes si es A o B, si es muy bueno o más o menos. Dependiendo de cómo él sienta y vea que le respondieron en tema de refuerzos y de renovaciones, si él considera que no, se va a ir. El tema es ¿cuando es considerar que no y de qué manera considera que no?", dijo Valdivia.

"A mi me gustaría que se quede porque creo que le debe un buen torneo de Libertadores a Colo Colo y poder pasar de fase, porque es un buen entrenador y le ha hecho bien a Colo Colo desde que llegó, pero esta declaración abre una ventana grande para poder irse", cerró.