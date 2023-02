Valdivia fue claro al analizar la expulsión del Peluca y comparó su caso personal con el de Falcón y lo invitó a cambiar ciertas actitudes que a su juicio perjudican a Colo-Colo, Para el Mago, el 37 albo "tiene que tomar conciencia que no siempre el estadio lo va a aplaudir, que le van a vitorear el nombre ni que lo van a agrandar".

Falcón sale expulsado ante Everton.

Ahí lo comparó con su caso propio y señaló en Radio ADN que: "a mi me pasó, llega un momento y esas actitudes cansan. Tiene que madurar ese lado infantil que tiene y que le pasa la cuenta. Cada vez que tiene una actitud así perjudica a su equipo".

Eso sí, aclaró que "no creo que sea un jugador violento. No he visto a Falcón lesionando a alguien y que lo deje afuera varios meses".