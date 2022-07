Jorge Valdivia lanzó potente confesión vivida en un Superclásico

El ex jugador del Cacique y hoy comentarista, Jorge Valdivia reveló en Radio ADN una confesión sobre el duelo ante la U defendiendo la casaquilla alba, en donde confesó el Superclásico que más recuerda.

“Fue el 4-1 que le hacemos a la U con los tres goles de Paredes. Creo que ese fue mi primer clásico en mi vuelta a Chile, jugué desgarrado ese partido”, partió indicando Valdivia.

"Tenía un desgarro pequeño en el isquiotibial y Pablo Guede un día antes del partido en el hotel me llamó a la habitación, nos fuimos a la clínica con el doctor Roberto Yáñez, el doctor siempre dice ‘no, no tienes nada, anda a jugar’, estaba desgarrado y me dijo anda a jugar”, explicó en Radio ADN.

“Finalmente pude jugar con vendaje y todo lo que significa jugar con un desgarro y felizmente pudimos ganar, jugué bien. Confió en que este nuevo superclásico va a salir victorioso Colo Colo”, cerró.