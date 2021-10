Jorge Valdivia tuvo emotiva reflexión sobre su paso por Colo Colo

El ex mediocampista albo, Jorge Valdivia, sorprendió al referirse con una emotiva frase sobre la relación que construyó jugando por el “Cacique”.

El último paso de Jorge Valdivia por Colo Colo es seguramente un periodo que él querría olvidar. Las lesiones le impidieron jugar, además de formar parte del equipo que luchó hasta el final para no descender por primera vez en su historia.

E incluso estuvo presente en el duelo por la promoción ante Universidad de Concepción en Talca. Y lo hizo vestido con la camiseta de uno de sus más cercanos en el camarín: Juan Manuel Insaurralde. Y sufrió y festejó la permanencia en Primera División, para después terminar su contrato y despedirse.

Y, en conversación con La Tercera, fue consultado por el presente del “Cacique”, que pelea para ser campeón. “¡Es que cambiaron de año, po (sonríe)! Empezaron de cero, mismo entrenador. Diría que son los mismos jugadores, con incorporaciones buenas”.

Te puede interesar: Jorge Valdivia justificó la ausencia de Leo Gil en la nómina

Junto con eso, complementó que “Paredes ya no jugaba. El único que se mantuvo jugando hasta el final fue Julio (Barroso). Pero Quinteros usaba poco a Paredes, Mati (Fernández) también jugaba poco”.

“Te doy el equipo del año pasado: Cortés sigue, el Torta (Opazo) sigue, Zaldivia, Falcón… César Fuentes, Iván Morales, Parraguez, Bolados, Solari. En su mayoría son los mismos, más dos o tres incorporaciones. Sigue el mismo DT, los jugadores subieron su nivel futbolístico. Llegó un jugador determinante como Leo Gil. Creo que Colo Colo ha sabido aprovechar los momentos”, añadió.

Eso sí, al momento de ser consultado por si el “Eterno Campeón” es capítulo cerrado, dejó en claro que “esa pregunta no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque la noticia es eso. El titular sería ‘me gustaría volver a Colo Colo’”.

“Y yo siempre he dicho que para que uno pueda volver al lugar de donde salió, primero tiene que haber interés de ese equipo, en este caso Colo Colo. Y si no existe ese interés, da lo mismo lo que yo diga”, cerró.

“Sólo te digo que estoy feliz con lo que hice: le entregué todo a Colo Colo y Colo Colo me lo ha dado todo. Hemos sido socios desde que yo era Sub 10. Formamos una sociedad donde ellos me dieron mucho y yo también le di mucho a Colo Colo. Y eso es mucho más importante que decir que me gustaría volver”, concluyó.