Jorge Valdivia explicó el por qué el chileno quiere tanto a Brereton

El mediocampista, Jorge Valdivia, que fue parte de la Generación Dorada, se refirió al fenómeno que se ha vuelto “Big Ben” para los hinchas de La Roja.

La Selección Chile se mantuvo con vida en la pelea para clasificar al próximo Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Paraguay y Venezuela. Duelos donde Ben Brereton fue la figura, y sigue enamorando a los hinchas chilenos. Situación a la que se refirió Jorge Valdivia.

El amor que genera el ariete inglés de madre chilena se sintió con todo en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Ante lo que el “Mago”, quien sabe de ser vital en el “Equipo de Todos”, dio a conocer el sentimiento que provoca en los fanáticos el goleador del Blackburn Rovers.

Valdivia dialogó con La Tercera y reconoció que "él ha respondido a las exigencias. Ha hecho goles importantes, es un jugador que le suma otras características a la Selección. Es rápido, potente, puede aguantar la pelota, hacer goles y ayudar en la marca".

"Lo que sé es que es tranquilo, es humilde, le gusta trabajar, no tiene necesidad de prensa y eso le hace bien a la Selección. Sus compañeros lo quieren y lo abrazan. Y creo que todo lo externo que genera es porque el chileno es así. Se encariña".

Con respecto a la posición de “Big Ben”, reconoció que le gustaría verlo "por las puntas. Me gusta más ahí que centralizado. Si yo fuera el entrenador, jugaría de la manera que jugó estos últimos partidos y pongo sí o sí al Edu (Vargas), porque es uno de los jugadores que nunca pueden faltar en la Selección".

Tras eso, el ex Colo Colo indicó que a los emblemas de la Generación Dorada todavía les queda mucho por dar. "Dejaría que sean ellos (futbolistas) los que decidan cuándo decir 'ya estamos, lo entregamos todo, es el momento de otros jugadores'. Pero pronosticar hoy que va a ser lo último de ellos, no me atrevo a decirlo. Nadie puede llegar y decir 'tú ya estay'. No somos nadie para decir eso, que es el fin de la 'Generación Dorada'"