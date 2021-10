Jorge Valdivia estalló tras acusación de Castrilli a jugadores chilenos

El jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP indicó que los futbolistas simulan en exceso, a lo que Jorge Valdivia no se guardó nada para responderle.

Gran polémica ha causado recientemente la actuación del árbitro Roberto Tobar en el duelo entre Universidad Católica y Santiago Wanderers. Los “Cruzados” supieron aguantar con dos jugadores menos y lograron ganar por 3-2, pero fueron justamente las expulsiones las que estaban en discusión. A lo que se refirió Jorge Valdivia.

Ante la situación, fue Javier Castrilli, jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, quien sacó la voz. “Todos los jugadores están simulando y sobreactuando”, disparó sin filtro, y la respuesta no tardó en llegar.

Fue precisamente el “Mago”, que sigue siendo jugador activo a pesar de su papel en la televisión, quien respondió. Y exigió ley pareja, para que así entonces los jugadores igualmente puedan hablar abiertamente sobre el desempeño de los réferis.

“Castrilli abre una brecha para que el jugador critique al árbitro pero sin que sea castigado. Si él se atreve a decir ‘hay jugadores que simulan mucho’, perfecto, pero el jugador se siente con el derecho a responder, a decir que se equivocaron sin que el Tribunal de Disciplina te castigue”, señaló Valdivia en ESPN F90.

De igual manera, el ex Colo Colo rememoró que “a mí me pasó, hablé de Gamboa en un minuto y me castigaron. ¿Van a empezar a hablar de los jugadores? Perfecto, ningún problema. Pero cuando el jugador los critique de vuelta que no haya represalias”.

Para finalizar, destacó el mea culpa realizado por Roberto Tobar. “Habla muy bien de él reconocer su error inmediatamente. Lo hizo en el informe y públicamente. De su calidad de árbitro”.