El día de ayer, Colo Colo tuvo su tan ansiado debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en el estadio monumental. Los albos consiguieron quedarse con los tres puntos de forma agónica, gracias a un gran gol de Lucas Cepeda en los últimos instantes del encuentro. Por su parte, Jorge Valdivia fue uno de los que más destacó esta buena victoria.

El partido estuvo bastante apretado hasta la segunda mitad del segundo tiempo cuando Cerro Porteño se encerró en su arco para abrochar el empate en condición de visitante. Esto exigió aún más al cuadro albo, quienes tuvieron que esperar hasta un error en los instantes finales del partido para poder ponerse en ventaja.

Uno de los puntos más bajos del equipo fue Arturo Vidal, quien no pudo conectarse de buena forma con el resto de sus compañeros, sumado al tema físico que continúa complicándolo, ya que al parecer no logra recuperarse completamente. Pese a esto, Jorge Valdivia defiende el rendimiento del King y también señala que se deben destacar otras cosas.

Fue a través de Radio ADN, donde Jorge Valdivia señaló la importancia de esta victoria en el debut por Copa Libertadores. "No fue un partido muy bueno desde lo vistoso, pero defender también es jugar bien. Jugar bonito es distinto a jugar bien. Este triunfo es importante, sobre todo porque en Chile tenemos muy pocas alegrías internacionales. Más allá de que haya sido en el último minuto".

Por otro lado, el Mago también destacó lo realizado por Arturo Vidal. "No me resulta complicado hablar sobre rendimientos, pero Arturo genera cosas distintas. Lo que todos queremos es que haga goles, tranque con la cabeza y corra quince kilómetros por partido, pero no va a pasar aún", señaló el ex jugador de Colo Colo.