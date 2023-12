Jorge Valdivia descarta a un candidato a DT de Colo Colo: "no me gusta"

Colo Colo aún se encuentra buscando entrenador de cara a la próxima temporada y todo parece indicar que habrá que seguir esperando por su llegada. Es en este sentido que Jorge Valdivia dio su opinión respecto a los nombres que han sonado y le bajó el pulgar a uno de los candidatos para llegar al club.

"No me gusta Jorge Almirón, creo que lo que él practica en sus equipos no tiene que ver con el gusto futbolístico del hincha de Colo Colo y lo que ha declarado Morón. No sé si él en Boca promovió jugadores de la cantera", comenzó señalando el "Mago" en Radio ADN antes de dar el nombre de su favorito.

"De todos los nombres que han aparecido como posible entrenador de Colo Colo, creo que de un gusto personal era Gabriel Milito, pero sabemos que ya no viene", afirmó Valdivia. Debido a esto, el exjugador de Colo Colo tuvo tiempo incluso para postular a un polémico exDT de la U: Marco Antonio Figueroa.

Almirón encabeza la lista para llegar a Colo Colo.

"El Fantasma Figueroa, si bien no ganó títulos si no me equivoco en Chile, él dirigió a la U y creo que idea futbolística él tiene. Pasa que después el personaje se come al entrenador y ahí muchas veces tuvo algunos problemas y no pudo terminar de la manera que él quiso terminar o quizás entregar todo el conocimiento que él tiene", sentenció Valdivia.

Es así como Jorge Valdivia dio toda su opinión respecto a la danza de nombres que ha circulado durante las últimas semanas para entrenar al Cacique. Fue ahí donde le bajó el pulgar a Jorge Almirón y le dio luz verde al "Fantasma" Figueroa.