Jorge Valdivia descargó toda su furia contra Blanco y Negro

Jorge Valdivia se tiró sin pelos en la lengua contra uno de los gerentes de la concesionaria alba, y también soltó indirecta para Harold Mayne-Nicholls.

Actualmente milita en el Mazatlán de México, y también sonó como nuevo refuerzo para Colo-Colo de cara a la segunda rueda. Sin embargo, ahora Jorge Valdivia no se guardó nada y soltó toda la caballería para atacar a Alejandro Paul, gerente general de Blanco y Negro.

Tras conocerse la compleja situación de Matías Zaldivia, el Mago utilizó su cuenta de Twitter para realizar sus descargos. El ex 10 de La Roja reposteó el comunicado público de Paul con respecto al caso Zaldivia y fue claro: "Ahí está uno de los verdaderos cánceres del club. El señor que firma el comunicado".

Pese a eso, el ex volante del Palmeiras no dejó las cosas ahí, y aprovechó para tirar otro fuerte mensaje, el cual iría dirigido a Harold Mayne-Nicholls. "Hay otros más y pasan piola. hay uno que vive de lo que hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso, pero después no sé que habrá hecho para estar en una institución tan grande. No entiendo", redactó Valdivia.

"Por qué tanta fuerza ese señor dentro de la institución, no teniendo nada para sustentarse en el tiempo, además de ofrecerle amistad a algunos sectores del periodismo", insistió en una segunda publicación..

"No he visto pedir la salida de ese señor, siendo igual o más responsable que el resto. Cola larga", concluyó.

