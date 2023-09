Jorge Valdivia criticó duramente la última indisciplina en Colo Colo

Esta última semana ha tenido bastante movimiento debido a una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno. No solo los usuales análisis de las posibles formaciones de los equipos, las predicciones de los resultados y todo lo que siempre rodea a este especial partido. Sino que también debido a varias polémicas que se han dado, sobre todo en Colo Colo donde Jorge Valdivia alzó la voz al respecto.

La ya mencionada indisciplina tuvo como protagonistas a los jóvenes jugadores de Colo Colo Jordhy Thompson y Damián Pizarro, quienes disputaron un partido de fútbol amateur, enfrascándose en una pelea en el mismo, lo que fue tomado como una indisciplina por parte de la directiva alba, junto con su cuerpo técnico, gatillando en la marginación de ambos jugadores del Superclásico.

Esta situación generó diversas reacciones por parte de los hinchas, el mundo futbolístico en general y también algunos históricos del cacique. Este fue el caso de Jorge Valdivia, quien durante el programa Los Tenores en Radio ADN, criticó duramente a ambos jugadores por la ya mencionada indisciplina, la que según él no es propia de jugadores profesionales.

"A Thompson lo voy a dejar en papel de regalo a Tijuana. Los amigos son unos sinvergüenzas, no puede ser que se les ocurra llamarlos a jugar. ¿Cómo no van a tener a alguien que les diga que no deben ir?", declaró el exjugador de Colo Colo, recordando que Thompson es pretendido desde la Liga MX para dejar al cuadro albo.

El Mago también agregó que, "es un mal ejemplo para los jugadores que vienen de abajo. Es una falta de respeto para los hinchas. Se están pasando muchos pueblos, juegan con la ilusión del jugador joven que sueña con ser ellos. Es una pena y un mal ejemplo, por más que ellos estén arrepentidos". Como ya se mencionó anteriormente, ambos jugadores envueltos en esta polémica no estarán en el Superclásico ante Universidad de Chile.