Jorge Valdivia barre el piso con el Betis de Pellegrini

El 'Mago' no perdonó el rendimiento del equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini en la caída por 5-0 ante Colo-Colo en Concepción. "Hay impotencia y descontrol", lanzó el ex mediocampista ofensivo.

"Betis no vino a marcar, no presiona, vinieron de paseo. Se lo toman más amistoso que los equipos sudamericanos", inició el ex mediocampista de Colo Colo durante la transmisión de ESPN.

Además, consideró sobre los verdiblancos que "no se esperaban esta actitud de Colo Colo, los jugadores del Betis se ven desconsolados. Miran hacia abajo, no saben bien qué está pasando. Desde la lesión de (Sergio) Canales hay un cierto descontrol".

"Hubo muchas diferencias en lo futbolístico. La actitud de (Paul) Okoukou es lo que se critica, no tuvo la intención de jugar el balón, quiso lesionar al jugador. Hay impotencia y descontrol", cerró.