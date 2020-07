Jorge Valdivia, exjugador de Colo-Colo y actualmente en el fútbol mexicano conversó con “Los Tenores” de Radio ADN sobre su última etapa en los albos.

El “Mago” en diálogo con ADN Deportes analizó el conflicto económico entre Blanco y Negro: “Me extraña que Blanco y Negro con gente inteligente como Harold Mayne-Nicholls y Aníbal Mosa no hayan tenido la capacidad de manejarlo y que hayan llegado a esto. Me extraña que Aníbal siendo tan cercano a este grupo de jugadores no haya manejado mejor esta situación, todo se puede solucionar conversando, tiene que haber voluntad de ambas partes. Que los jugadores no tengan como pagar el arriendo legalmente no se si es válido”.

Consultado sobre su opinión de Mario Salas, comentó que: “Yo considero que cuando los entrenadores quieren controlar tu vida, metiéndose en cosas personales, pasan a tener conflictos con el jugador. Si tu jefe te dice acuéstate a las diez, puta,, es mi vida. A mí contrólame cuando estoy en el trabajo. Eso es algo que yo personalmente no tranzo. Si a mí me tienen que juzgar por algo que sea porque me perdí un tratamiento o me perdí un gol. No estoy de acuerdo como se manejó Mario Salas en Colo-Colo. En lo futbolístico fue poquito lo que pudo hacer. Terminó antes de lo que él pensaba. Es un entrenador que fue exitoso en Universidad Católica, en Perú, pero en Colo-Colo no se la pudo”.

¿Por qué no le renovaron en el Cacique?

“La gente que estaba a cargo de mi renovación decidió que no estaba en los planes de una continuidad de Colo-Colo. No renové y así de simple. No creo que sea porque era un jugador de los cabrones o de mayor edad. Me resulta graciosa de cuando se hablan de “cabrones”, pero tienen que dar la cara para defender a los más jóvenes”.

También tuvo palabras para Marcelo Espina en la gerencia deportiva del Popular: “Como jugador fue exitoso, como entrenador mal. Como director deportivo creo que el tiempo dirá si lo hizo bien. El tiempo es la mejor respuesta para cualquier análisis. En problemas como este, o el de los premios, el director deportivo tienen un rol importantísimo. Creo que más con la historia que tuvo como jugador, tiene que ser más participativo. Me gustaría que se hiciera responsable en el tema de la repartición de los premios, algo que se ganó en cancha pero no se los quieren pagar”.