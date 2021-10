Jorge Valdivia no se rinde: "Todavía no soy un ex jugador"

Jorge Valdivia está sin club, sin embargo, el ex volante de Colo-Colo y la Roja aún no piensa en el retiro, así le confesó a La Tercera.

«La mayoría de los exfutbolistas son todos guatones, pelados, viejos, con barba y con canas… Y yo todavía estoy con un físico que me ilusiona. Por eso todavía no soy un ex jugador», comenzó Valdivia.

«Sigo entrenando, voy al gimnasio todos los días, estoy entrenando en canchas de fútbol. Me siento jugador todavía, haciendo por ahora algo que siempre quise hacer», agregó el «Mago».

Mientras no tiene equipo, Jorge se dedica de llenó a su rol de comentarista deportivo en ESPN:

«Hoy estoy alejado de las canchas por una cuestión de regla. El libro de pases cerró en septiembre, no encontré club y yo siempre he dicho que una de las grandes cosas que me apasiona mucho es la televisión deportiva».

«Hoy integro un equipo en ESPN, en uno de los pocos programas a los que siempre he ido. Me siento muy cómodo donde estoy y esta etapa la tomo con mucha responsabilidad, porque es algo que a mí me gusta mucho», cerró Valdivia.

