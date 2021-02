Jorge Uauy: "Veo difícil que Sierra sea el bombero que tome la selección"

El presidente de Palestino, Jorge Uauy, se manifestó al respecto de la posibilidad de que José Luis Sierra sea el nuevo director técnico de La Roja.

Desde antes de la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Chilena que en la ANFP están buscando un nuevo entrenador. La lista de nombres ha sido inmensa, y en ella han aparecido entrenadores chilenos, argentinos (en su mayoría), y también uno que otro europeo.

Uno de los nombres nacionales que ha tomado fuerza últimamente, es el del actual estratega de Palestino, José Luis Sierra. Ante una posible caída de Matías Almeyda por problemas para salir del San José Earthquakes, y la presión de referentes como Arturo Vidal para que el DT sea chileno, el “Coto” ha tomado ventaja en la carrera por llegar a Juan Pinto Durán.

Ante eso, el presidente de Palestino, Jorge Uauy, se refirió a la posibilidad de que el ex entrenador de Colo-Colo arribe a La Roja. El mandamás del cuadro árabe reconoció que no cree que Sierra esté de acuerdo con ser el “bombero” de la Selección Chilena en caso de no definirse la llegada de Matías Almeyda.

"José Luis está haciendo un gran trabajo en Palestino y proyectamos que lo siga haciendo. Tiene contrato por este año, con la opción para nosotros de extenderlo por todo 2022, y no existe una cláusula de salida", señaló el timonel de los “baisanos” en conversación con El Mercurio.

Por otra parte, reconoció que "nos reunimos a planificar el 2021. Y, de verdad, si uno escucha que están esperando a Almeida y otro extranjero, veo difícil que el Coto sea el bombero que tome la selección".

"Acá se dijo que el reemplazante de Rueda sería extranjero y creo que eso complica a cualquier entrenador que ve que no es la prioridad de sus potenciales jefes", concluyó Uauy.