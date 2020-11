Jorge Toro afirmó que el Mago Valdivia “quiere volver a Colo-Colo”

El histórico jugador albo, Jorge Toro, aseguró que el Mago quiere regresar a Macul para ayudar a sacar adelante la compleja situación que viven.

Aún continúa la teleserie para ver si efectivamente Colo-Colo contratará a Jorge Valdivia como refuerzo. La dirigencia alba y el jugador no tienen la mejor de las relaciones, debido a problemas legales entre ambas partes, pero el Mago dejaría todo eso de lado para ser un aporte en el equipo y superar la compleja crisis que los tiene últimos en la tabla de posiciones.

Sobre eso se refirió el histórico ex seleccionado nacional, Jorge Toro, que entregó su opinión sobre el posible retorno de Valdivia al Monumental. El ex jugador, que dirigió al ex Palmeiras en divisiones inferiores del Cacique, aseguró que el talentoso mediocampista tiene deseos de regresar, pero que esto quedará en manos de la dirigencia.

Jorge Valdivia, Jorge Toro y Aníbal Mosa.

"Me parece que él quiere volver a Colo Colo para ayudar un poco a mejorar la situación en que están, pero eso depende de los dirigentes y el entrenador para ver si lo consiguen que vuelva", confesó el seleccionado chileno en el Mundial de 1962 en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

Con respecto a la posibilidad, Toro expresó que "sería interesante porque de la calidad de Valdivia no queda nadie, pero vamos a ver que pasa porque últimamente las lesiones lo han tenido alejado de las canchas".

"Todos los hinchas tienen una opinión bien concreta, sobre que es un gran jugador, pero vamos a ver que piensan los dirigentes y el entrenador. Cualquier hincha quisiera que Valdivia vuelva", concluyó.

Finalmente, el Eterno Campeón está contra el reloj, ya que solo quedan cuatro días para que se cierre el período de fichajes. Aún así, fue el mismo Valdivia quien expresó ayer que nadie de Blanco y Negro lo ha llamado para ofrecerle una propuesta concreta para volver a vestir la camiseta blanca.