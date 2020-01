Jorge Socías barrió el piso con Caputto y cuestionó su permanencia en la U

El técnico del histórico título de la U en 1994, Jorge Socías, no tuvo compasión con su colega Hernán Caputto y sencillamente lo masacró.

Pese a que van sólo 24 días de este año 2020, Hernán Caputto ya lo está pasando muy mal en Universidad de Chile, pues luego de perder la final de Copa Chile ante Colo Colo, ahora no para de recibir críticas.

Y es que el DT interino de la U, que luego se transformó en el oficial, se salvó del descenso sólo por secretaría y empezó el año mostrando una mala cara, pues el equipo azul se vio totalmente perdido y superado en cancha por sus archirrivales.

“Lo que hará es un misterio, aún no confirma porque confiaron en él. Si no le va bien, va a pasar lo de siempre. El hincha se va a inquietar y van a pedir un cambio”, dijo Jorge ‘Lulo’ Socías sobre Caputto en El Mercurio.

No fue el único. El histórico Héctor Hoffens fue mucho más duro al declarar que “le quedó grande el poncho. Le falta experiencia. No tiene tiempo dirigiendo planteles profesionales, me inquieta la poca jerarquía. La U necesita gente que haya tenido títulos y logros”.

Finalmente, Mariano Puyol sentenció que “todo el club está plenamente consciente que parte un campeonato cuesta arriba. Lo sabe el cuerpo técnico y los jugadores, ya que están obligados a sumar. Me quedo con los 30 primeros minutos de la U. Era el primer partido luego de tres meses, había una alta expectativa”.

Cabe recordar que Hernán Caputto tendrá la difícil misión de salvar a la U del descenso este 2020, donde deben obtener, como mínimo, 30 puntos para no sufrir en la tabla de promedios.