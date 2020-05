Jorge Segovia se refirió al conflicto que se vive dentro de la ANFP con la probable salida de Sebastián Moreno de la presidencia de Quilín.

En conversación con los Tenores de Radio ADN, el propietario de Unión Española comentó que:

“El señor Moreno le regaló a la U ir a la Libertadores y evitar el descenso. Entonces favor por favor… público y notorio. Es una pena porque Universidad de Chile es un gran club, con una gran hinchada. La inmensa mayoría de los hinchas de la U son una gran barra. Y una institución con historia”, dijo Segovia.

“Visto los últimos presidentes de la ANFP me conformo con que sea decente, si es así ya tendría mucho ganado. Que tenga capacidad de gestión y experiencia. Lo primero es que sea decente y trabaje por los intereses del fútbol y los clubes, no de los propios”, aseguró Segovia.

El español añadió que: “¿Jadue? Creo que no era decente por lo visto. ¿Qué yo era su principal sustento? No es tan así, yo fui elegido democráticamente como presidente de la ANFP, luego por un manejo interno turbio no pude asumir. Así surge Jadue en una votación de los clubes, en la que Unión se abstiene”.

“Cuando sale elegido Jadue yo no estoy en el directorio, después muchos otros presidentes de clubes me piden que ingrese al directorio para darle solidez, y por un periodo transitorio”.

Por último analizó la situación financiera de Unión Española:

“En tanto sigamos recibiendo fondos del CDF, que es el principal aporte, si esos fondos se terminan la continuidad sería muy compleja. Afortunadamente Unión Española también tiene respaldo de nuestra institución, por lo que podríamos hacer algunos ajustes para seguir subsistiendo, pero para la actividad seria dramático, otros clubes no tienen el respaldo que tiene Unión Española”, sentenció.