Según dio a conocer Calciomercato, Vidal podría arribar al Olympique de Marsella, donde podría reencontrarse con Jorge Sampaoli, quien dirigirá al elenco francés tras partir del Atlético Mineiro de Brasil.

"El técnico argentino, que también dirigió a Chile , puede querer a un viejo conocido suyo con él en Francia, cuyo regreso a la Serie A en el mercado de fichajes del pasado verano no dio los resultados deseados", advierten.

En caso de concretarse el fichaje, Vidal y Sampaoli se reencontrarían después de compartir en la Roja, donde ambos disputaron el Mundial de Brasil 2014 y después se consagraron campeones de la Copa América 2015.

De momento, Vidal tendrá que enfocarse junto al Inter de Milán en el duelo de este domingo 28 de febrero frente al Genoa, en busca de mantenerse firme en la punta de la Serie A italiana.

El ex DT de la U se despide de Brasil con extraordinarios números:

Jorge Sampaoli deixa o Galo sendo o técnico com o MELHOR APROVEITAMENTO de toda a história do Atlético jogando no Mineirão (considerando técnicos com + de 10 jogos no comando):



▪ Sampaoli: 84,1%

▪ Eduardo Amorim: 80,9%

▪ Ilton Chaves: 79,4%

▪ Barbatana: 79,1%



📊📸 Atlético pic.twitter.com/O1w5V6fOYo