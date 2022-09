Jorge Sampaoli le cierra nuevamente la puerta a la U

Universidad de Chile vive un momento complicado dentro y fuera de la cancha. La actualidad del conjunto azul fue analizada por Jorge Sampaoli, entrenador que ganó la Copa Sudamericana con el cuadro nacional.

"Veo algunos partidos de la 'U', sinceramente muy pocos. La verdad es que el momento de la 'U' es un momento de declive total, creo que la responsabilidad de los que conducen al club lo han llevado a una situación de empobrecimiento", partió diciendo en conversación con Radio ADN.

"El peor responsable o el peor enemigo que tiene la Universidad de Chile es su conducción. Atribuir el mal momento al cuerpo técnico, jugadores, me parece hasta excesivo. La toma de decisiones de un proyecto de privatización de un club con tanto empobrecimiento me parece que creo que es el final de la Universidad de Chile o de la privatización. Me apena ver jugar a la 'U' porque estuve ahí, tengo muchos recuerdos, pero es insalvable la situación, más allá de que salve la categoría", agregó el estratega argentino.

En la misma línea, Jorge Sampaoli manifestó que "hay circunstancias de cara al futuro que esta gente que tomó el club no ha revisado, hay una gran falta de respeto a la gente de la 'U' desde la conducción".