Jorge "Potencia" Vargas defendió el trabajo de Martín Lasarte y reveló que aún tiene una pequeña ilusión en la Roja, siempre y cuando derrote a Paraguay este domingo en San Carlos de Apoquindo. Además lanzó duros dardos al DT de Colo Colo.

“Pensaba que podíamos jugar un poco mejor, pero los partidos contra Perú son complicados y difíciles, sobre todo en eliminatorias. Pero hay algo que no va: los goles demasiado fáciles para Perú.Bravo hace dos tapadas increíbles y los peruanos llegaron siempre antes que nosotros a la segunda pelota. Quizás hay falta de confianza, y creamos muy poco en ofensiva. Perú se vio mucho más rápido”, dijo Vargas.

Y Potencia aún no pierde una pequeña esperanza de llegar al mundial: “yo creo que no estamos eliminados, aunque es muy difícil meterse en carrera, sobre todo por el juego que hace Chile, pero Paraguay siempre ha sido difícil y le ha sacado puntos a la selección de local y visita. Si Chile le logra ganar a Paraguay podría haber un milagro que nos meta camino al Mundial. Y si no ganamos estamos fuera. Después lo que quieran hacer con Lasarte, terminar el proceso o darle experiencia a los jóvenes, ese es otro tema. Primero está la carta de Paraguay y sacarle los tres puntos”.

“Que la gente siga apoyando a la selección, aún estamos en pelea, no es fácil, pero Chile está acostumbrado a hacer hazañas históricas y ojalá lo pueda lograr”, complementó el otrora zaguero formado en Universidad Católica.

Sobre Gustavo Quinteros, dijo que; “Me parece malísimo que alguien se esté ofreciendo para la selección, hay un técnico con contrato. Él está peleando el campeonato y no ha renovado contrato, entonces que entre comillas mande recados que está libre y puede llegar a la selección no me parece bien. El técnico que está debe terminar y dar un informe de lo que se hizo bien o mal. Pero que suenen nombres es una falta de respeto al entrenador que está”, sentenció Jorge Vargas.

📍DATO: @LaRoja tras 11PJ🇨🇱



70% Sampaoli +10

67% Aravena +15

58% Pizzi +12

58% Santibañez +8

58% Bielsa +3

58% Borghi 0

55% Plattko 0

51% Tirado 2 +9

48% Tirado 1 -3

48% Riera -4

39% Olmos 0

36% Acosta +2

24% Lasarte -7



HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.