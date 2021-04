Jorge Osorio respaldó a Bascuñán por no expulsar a Gutiérrez en el Superclásico

El presidente de la Comisión de Árbitros, Jorge Osorio, aprobó el trabajo de Julio Bascuñán en el Superclásico 189 del fútbol chileno.

Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, dialogó con el programa “La Redgoleta” de RedGol. El colegiado reconoció sentirse conforme con el desempeño del juez Julio Bascuñán el domingo recién pasado en la versión 189 del Superclásico del fútbol chileno.

"Quedamos muy contentos con su trabajo, siempre los clásicos son partidos complejos, tienen mucha resonancia, por lo tanto hacer bien las cosas nos deja en buen pie", comentó el retirado árbitro.

Con respecto a las jugadas polémicas, afirmó que Bascuñán actuó de buena manera al no mostrar doble amarilla para el defensor central Colo Colo, Daniel Gutiérrez.

"Dentro de las acciones que se pueden dar en un terreno de juego, la acción de segunda amarilla tiene que ser muy clara. Esa es la directriz técnica. Si no es clara, no la va a mostrar porque corresponde a expulsión. En eso somos bastante celosos. Consideramos que el actuar fue correcto y no correspondía otra amarilla", señaló.

Tras eso, fue enfático en señalar que "hay que dejar claro que el VAR no interviene en las segundas tarjetas amarillas. Es una decisión propia del árbitro en el terreno de juego".

Por otra parte, también comentó el penal reclamado por el “Cacique” por una mano en el área de Universidad de Chile. Sobre eso, reconoció que no debía cobrarse el lanzamiento desde los doce pasos, ya que anteriormente Gabriel Costa había realizado una falta sobre Ramón Arias.

"Si el VAR interviene por un penal, tiene que chequear toda la fase de ataque. Y en este caso la fase de ataque inicia con una falta. El procedimiento fue correcto y el árbitro determinó que hubo falta antes, por lo tanto es un tiro libre directo", complementó.

Para finalizar, valoró lo realizado por las juezas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza en el clásico grande del balompié nacional. “Muy bien también estuvieron, han demostrado tener las competencias. En general las mujeres han aprovechado muy bien sus oportunidades. Están haciendo historia”, cerró.