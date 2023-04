El DT está preocupado por la inseguridad que vive actualmente Chile. Jorge Garcés no ha vuelto a dirigir tras su experiencia en Santiago Wanderers durante la temporada 2022.

“Los técnicos no podemos cerrar puertas en ninguna parte. Mi idea es irme de Chile, el país en todos los aspectos no te da ninguna seguridad. El 2021 sufrí una encerrona en Santiago y lo pasé pésimo, nunca recuperé el vehículo. Hoy se oscurece y lo único que quiero es llegar lo antes posible a casa, y mirando para el lado, desesperado, si se para un auto adelante o atrás. No se puede vivir así”, partió diciendo en conversación con En Cancha.

Garcés se aburrió de la delincuencia en Chile: “Hablo con mis amigos y extrañamos a los ‘Cogoteros’, esos que te quitaban algo y arrancaban. Hoy pones un poco de resistencia y te matan. La delincuencia está desatada, a diario se puede ver. En 23 días, dieron muerte a tres mártires carabineros, cuándo se vio eso antes, es la gente que nos cuida”, sostuvo.

Finalmente, Jorge Garcés le entregó su apoyo a Carabineros de Chile tras el asesinato de sus funcionarios. “Todavía hay gente que dice que no hay que darles todas las facilidades, que a estos delincuentes le hagan lo mismo en Estados Unidos o El Salvador. Adoro a ese presidente (Nayib Bukele), es maravilloso. Acá ellos tienen celulares, televisión en la cárcel. Todos los derechos humanos para ellos, pero nada para la gente normal, para Carabineros”.

“Tengo amigos que se fueron a trabajar afuera y no quieren volver, están felices. Nos cambiaron el país, empezamos con el Estallido Social, que fue organizado, quemaron diez estaciones del metro en una hora. De ahí nos cambiaron el país, estamos enrejados”, concluyó el adiestrador.