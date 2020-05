También el entrenador chileno confesó que estuvo a minutos de asumir la dirección técnica de Colo Colo y Universidad de Chile.

El "Peineta" aseveró que estuvo cerca de llegar a Boca: “De ocho candidatos para asumir la banca de Boca Juniors quedamos dos: el Maestro Tabárez y yo. Los dirigentes de esa época le consultaron a Diego Maradona y quedé afuera, porque él me bajó el pulgar”, partió revelando, agregando que “Maradona no fue culpable, porque fue una opinión válida. Son situaciones que te toca vivir”, contó a Radio Agricultura.

En el caso del Cacique y la U mencionó que “estaba listo en Colo Colo, me faltó un minuto. Cuando Lucas Barrios le anotó a Ñublense (2008), le renovaron a Fernando Astengo. Me puso muy contento eso, pero si no hubiese pasado eso al otro día era presentado como DT del Popular”.

“En el caso de la U también estaba listo, tenía el apoyo de los nueve directores del club, pero el doctor René Orozco apareció de la mano y con contrato firmado con Héctor Pinto. Al otro día también iba a ser presentado, pero bueno, en la suma y resta de mi carrera, me siento un tipo dichoso y feliz”, profundizó.

Finalmente, tuvo palabras para mencionar cuál es el mejor jugador que dirigió: “De los que dirigí, Salas fue un talentoso. Yo veía en él un jugador completísimo, era un definir impresionante”, sentenció.

También el entrenador chileno confesó que estuvo a minutos de asumir la dirección técnica de Colo Colo y Universidad de Chile.