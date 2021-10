Jorge Aravena culpa a Sampaoli por la falta de recambio en la Roja

Jorge Aravena, ex jugador de la UC y conocido en el mundo del fútbol como el “Mortero”, se refirió a los problemas del recambio en La Roja. “Reclamé en el periodo de Jorge Sampaoli alternativas para todos estos jugadores que se están retirando, que tienen lesiones o que no están en el nivel. Sampaoli no hizo nada, siempre jugó con 13 o 14 jugadores”, señaló.

“Llegó Reinaldo Rueda, que le dieron con todo, pero empezó a buscar nuevos elementos. Erick Pulgar con Sampaoli no aparecía ni en las cómicas. La labor que hizo Rueda en el fondo fue buscar nuevas alternativas para la Selección”, mencionó el otrora volante de Universidad Católica.

La triple fecha que se le viene a Chile

Jorge Aravena aseguró que estos próximos partidos clasificatorios serán claves para saber si Chile irá a Catar 2022. “Yo dije que en la triple jornada pasada, si Chile no obtenía siete puntos, se nos complicaba y sacamos uno. En esta pasada, si al menos no sacamos siete puntos, estamos fuera del Mundial”, sostuvo.

“Me gustaría ver a Meneses, Brereton y Alexis. Soy de la idea que Brereton tiene que jugar de delantero centro. Ese desgaste que hizo en Copa América por las bandas, no servía para nada”.

Finalmente, el entrenador criticó la falta de un volante que apoye a los delanteros. “El problema no es de la gente de arriba. Si no los alimentamos, podemos poner 25 delanteros y no vamos a hacer un gol. En el caso de Leonardo Gil, el tipo pasa bien el balón, remata bien, le pega bien a la pelota, hizo buenos goles de tiro libre, está en su momento y tampoco tenemos mucho más”, concluyó.

HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.