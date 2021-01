El ex jugador de la selección chilena no tuvo clemencia con el ex DT de Racing.

Jorge Aravena, actualmente entrenando a Deportes Puerto Montt, no está de acuerdo con el nivel de algunos técnicos extranjeros que llegan a Chile.

"Aquí llegan entrenadores a hacer la práctica y el fútbol chileno no es para que hagan la práctica. Hubo un entrenador de los equipos grandes que había hecho el curso por internet. Así es como le fue a Universidad de Chile", señaló en El Mercurio, refiriéndose a Beccacece.

Luego, añadió: "Como él, llegan muchos aquí vendiendo humo y ofreciendo que van a jugar prácticamente como el Barcelona, como el Arsenal o como el Real Madrid. Estoy absolutamente de acuerdo con las declaraciones de José Luis Sierra".

Y continuó pegándole al ex estratega de los azules: "Los dirigentes se dejan engañar. Pero en eso, tienen responsabilidad los periodistas. Agrandan cosas que no merecen agrandarse. Hasta hace poco, andaban promoviendo a Sebastian Beccacece. Por favor. Es una falta de respeto absoluta".