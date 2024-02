Jorge Almirón criticó el aforo para el duelo del jueves: "Me pone muy triste"

Colo Colo ya está mentalizado en el duelo de este jueves ante Godoy Cruz en la llave de vuelta por la fase previa de la Copa Libertadores. En esta oportunidad, los dirigidos de Jorge Almirón llegan con una leve ventaja, gracias a un histórico triunfo por la cuenta mínima en suelo argentino, con una solitaria anotación de Marcos Bolados.

Con respecto al presente de ambos equipos para este encuentro, Colo Colo no llega de la mejor forma, ya que este fin de semana perdió su invicto al caer por la cuenta mínima ante O'Higgins por la segunda fecha del Campeonato Nacional. Para este partido Jorge Almirón jugó con los suplentes para reservar a sus mejores jugadores, algo que generó diversas críticas tras la derrota.

Por el lado de Godoy Cruz, vienen de vencer poe 2-0 a Instituto de Córdoba por la Copa de la Liga Argentina, donde también disputaron el encuentro con su equipo B, pero con mejores resultados que Colo Colo. Volviendo al duelo de Copa Libertadores, el partido se disputará este jueves a las 21:30 horas en el estadio monumental, donde las autoridades redujeron el aforo pedido por los albos.

Finalmente, se autorizó la presencia de 30 mil personas para este crucial duelo de Copa Libertadores. Todo esto motivado por los problemas que se ha tenido con la barra de los albos, teniendo en cuenta lo sucedido en la SuperCopa y otros encuentros. Frente a esto, Jorge Almirón criticó la medida adoptada por las autoridades, ya que esperaba un mayor marco de público que los apoyara en casa.

"Una lástima que no se pueda organizar bien, yo pensé que la autoridad que está a cargo, Pamela Venegas, era gente de fútbol. En el contexto que estamos, hace mucho que no se juega acá, necesitamos el apoyo de la gente, hubiese sido una fiesta. La gente no quiere perjudicar al club, el fútbol no nació ayer ni hoy, el estadio se construyó para un aforo mayor, me pone triste".