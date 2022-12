Jorge Acuña sueña con dirigir a la selección chilena

El ex futbolista de Universidad Católica y Universidad de Chile habló con Deportes 13 sobre sus objetivos como nuevo DT del club Santiago City.

“La verdad es que esta oportunidad fue impensada para mí, yo estaba de vacaciones junto a mi esposa en Colombia y me llama el presidente Jorge Sotomayor para contarme la idea de que sea el nuevo entrenador de Santiago City tras la renuncia de Cristian Febre", partió diciendo el Kike.

"No me lo esperaba, estaba alejado del fútbol, hay mucha competencia, intenté cuando me desvinculé de San Felipe, mandé currículum con ganas de seguir dirigiendo, pero no tuve ninguna respuesta. Fue una sorpresa en realidad, me sirvió para darme cuenta cuanto extrañaba el fútbol porque cuando estaba en Colombia mi esposa me dijo que la cara me cambió totalmente, tenía una cara de felicidad de niño. Llegué a Santiago, nos juntamos con el presidente para llegar a acuerdo con el único objetivo de llevar al club al profesionalismo”, agregó el 'Kike'.

Jorge Acuña también adelanta su estilo de juego: “Será un equipo de buen trato de balón, yo me formé en Católica por lo tanto me gusta el buen trato al balón. Un equipo que sea protagonista, agresivo en el buen sentido de la palabra, luchador, corredor, metedor, a la hora de perder el balón debemos recuperarlo lo más rápido posible. Cuando se tenga el balón en nuestro poder administrarlo de buena forma, eso es lo que va a caracterizar a mi equipo para la temporada 2023".

“A nivel nacional mi referente es Miguel Ponce, me marcó como técnico en Unión San Felipe, fuimos compañeros en Católica, trabaja bien, no se le escapa ningún detalle. De afuera me gustan mucho los equipos de Josep Guardiola, los jugadores no tienen una posición fija, tienen muchas variantes a la hora de poder atacar. Por el medio, a los costados, a la hora de re- agruparse defensivamente lo hacen súper rápido, es un equipo corto, cuando no tiene el balón en su poder lo recuperan de forma bastante rápida, es un equipo lindo de ver”, sostuvo el director técnico.