El ex volante recordó los grandes momentos de su carrera futbolística y se refirió a los memes que hacen con su imagen.

El ex jugador profesional, Jorge 'Kike' Acuña, aseguró que "sueña" con ser director técnico de Universidad Católica y que espera lograrlo, aunque no descarta alguna posibilidad en Colo Colo o Universidad de Chile, todo esto cuando termine su curso en el INAF.

El ex volante conversó con La Tercera, donde expresó que "obviamente, en la Católica (le gustaría dirigir). Hay un cariño súper grande y quiero volver a San Carlos. Ya me lo propuse como una meta, es un sueño que tengo y sé que lo voy a lograr".

Además, recalcó no olvida el cariño que siente por la Universidad Católica:

"Siempre, y llegué a los 11 años. No me quise ir a Colo Colo porque era hincha de Católica", recalcando de igual forma que "uno es técnico, y donde te llamen para ir porque necesiten tu servicio hay que estar a disposición, de cualquier equipo. Yo quiero dirigir a Católica, es mi sueño, y si es otro equipo, bienvenido sea, no cierro la posibilidad a ninguno. También me gustaría ir al extranjero. Quiero hacer una carrera de técnico mejor que la que hice como futbolista", comentó.

"Soy un técnico en formación. Tengo muchos conocimientos y el INAF me está ayudando a ordenarlos. Mi equipo tiene que ser aguerrido, yo era un hueón aguerrido adentro de la cancha, jamás di un balón por perdido y mi equipo tiene que ser de esa característica. Sí me gusta el buen trato de balón porque me crié en la Católica y siempre nos inculcaron eso. Entonces es un equipo que tiene que tener buen pie y ser ordenado", cerró sobre aquel tema.

Cumplí todos mis sueños

Por otra lado, "Kike" repasó su carrera futbolística y aseguró que "yo llegué hasta donde llegué porque cuando salí de Ovalle le prometí a mi familia, teniendo 11 años, ser jugador de Católica, jugar en la Selección e irme a Europa. Tenía 23 años y ya había cumplido todo, entonces se me acabaron los sueños; quizás toqué techo. El resto, si salía o no salía es otro tema. Hay jugadores de nivel mundial que salen todos los días y juegan sin problemas. En Holanda e Inglaterra salíamos siempre. Hasta que me retiré, a los 39 años, corría más que un niño de 20 años".

"Quizás pude haber abusado un poco de la capacidad física que tenía, porque no me afectaba nada. Fumé casi toda mi carrera, y si me pones en un test físico ten por seguro que lo iba ganar. En Holanda el de mejor capacidad física era yo, en Sudáfrica también. De lo único que me arrepiento es de no haber pensado más allá, de llegar a un equipo más grande en Europa. Firmé un precontrato con la Lazio, le dije que no al Sevilla y al América de México. Tomé decisiones equivocadas y apresuradas que no me permitieron llegar más lejos", agregó.

Me cagó de la risa con los memes

Finalmente, sobre el hecho que le hagan memes por su fama de fiestero, el aclamado "Señor de la Noche"dijo que "me encanta. Me alegran el día y me cago de la risa. Ojalá que sigan creando más cosas buenas porque en verdad me cago de la risa. Siempre me gustó que me gritaran cosas sobre cuando salía o el tema de las fiestas. Cuando iba a tomar agua a la banca la gente me gritaba 'no, no', y yo tomaba y hacía arcadas para la gente. Hay un meme de eso".

"Todas esas pifias, con mis gestos de humor hacia el público, me los echaba al bolsillo y las pifias se transformaban en aplausos. Es algo que manejé bien. Ahora me da risa, tienen mucho ingenio. Hay otro meme donde salgo persiguiendo a Zlatan, él jugando por Suecia y yo por la Selección, y abajo escribieron 'Ibrahimovic escapando de la caña', entonces lo encontré buenísimo. Yo mismo de repente los subo a Instagram. Eso indica que la gente está preocupada de ti. Cuando no hablen de ti, preocúpate", apuntó.