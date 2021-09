Jordi Castell lanzó una amenazante declaración contra Marcelo Ríos en Instagram

“Yo voy a actuar como un escorpión y me voy a meter con su familia, y le voy a disparar a su familia. Y ahí va a tener que sujetarse”, señaló el fotógrafo.

Jordi Castell se lanzó contra el Chino Ríos.

Tuvieron que pasar algunos días para que el fotógrafo nacional, Jordi Castell, decidiera responder a las fuertes palabras y burlas del ex tenista Marcelo Ríos por la muerte de su perro.

Recordemos que el ex número uno del mundo le dijo al artista que “no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar“.

Luego, Ríos le recordó su paso como panelista de programas de farándula, donde le aseguró que “no eres un tipo querido en este lindo país y debes saber por qué”.

A raíz de esto, el fotógrafo se comunicó a través de un audio con Mariela Sotomayor, panelista del programa Zona de Estrellas, donde dijo: “¿Cuál es el problema grave? Tú sabes que Marley era el perro de Juan Pablo (pareja de Castell) y tú sabes que era un perro que yo quise mucho. O sea básicamente esta vez este weas se metió con mi familia”.

Seguido a eso, agregó que “yo voy a actuar como un escorpión y me voy a meter con su familia, y le voy a disparar a su familia. Y ahí va a tener que sujetarse”.

Luego, el mismo fotógrafo aprovechó una transmisión en Instagram para referirse a su polémica con Marcelo Ríos, sin mencionarlo. “Como estoy en una parada de vida, que ustedes saben cuál es, no estoy para estar contestando tonteras que me disparan. No tengo ganas, no me corresponde, creo que ya lo hice. Básicamente no me siento con la energía para hacerlo”, agregó.

“Si alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos. Porque el tiempo me bendijo con ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín, o la burla que se hizo con la muerte de mi perro, tocaron a mi familia… Y a esa persona yo le voy a tocar a su familia de vuelta… Y lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado. Solo eso”, cerró.

REVISA LA TRANSMISIÓN DEL FOTÓGRAFO ACÁ