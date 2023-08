Jordhy Thompson ha sido una de las revelaciones del actual plantel de Colo Colo. Después de ver partir a Gabriel Costa y Pablo Solari, el Cacique buscó en el extranjero los reemplazantes para esta temporada, pero encontró en la propia "casa" las armas para competir.

Pero el pasar de Jordhy Thompson podría ser efímero. El futbolista que cumplió 19 años hace quince días tiene apenas 26 partidos en el profesionalismo entre copas nacionales e internaciones y un total de 1.100 minutos.

Esto porque México podría ser el destino del jugador que tiene seis goles y una asistencia en el actual certamen. Así lo tomó Gustavo Quinteros en la conferencia de este viernes:

"Me enteré que hay una posibilidad casi concreta para que él pueda salir. Es un momento difícil, a mí no me gusta cortarle la posibilidad a un jugador y menos a un juvenil del club. Nosotros lo hemos promovido y le hemos dado la posibilidad de jugar", dijo el estratega.

"Está aportando mucho para el equipo, perderlo en este momento sería difícil para nosotros, pero si la posibilidad está y es muy conveniente para el club y el jugador por supuesto que no voy a...", hasta ahí llegó Gustavo Quinteros para enviar un mensaje al jugador que tiene otra oferta más.

"...salvo que esa opción no sea de un lugar que yo vea que pueda tener mejores opciones", concluyó el técnico por la opción que aparece desde el medio oriente por el extremo.

Quinteros espera que Jordhy Thompson elija el camino de Pablo Solari

"Yo le recomendé a (Pablo) Solari que no tome la primera opción porque parecía que no era suficiente y teníamos razón, porque salió una oferta mayor y un equipo muy grande como River Plate", señaló el técnico que tendrá dos bajas para jugar contra la U.