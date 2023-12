Solo restan horas para conocer el desenlace final de la novela de Gustavo Quinteros y Colo Colo, pudiendo conocer finalmente si continúa o si abandona el club. En ese sentido, el entrenador reveló las consecuencias que le significó el apoyar a Jordhy Thompson en medio de sus problemas de violencia de género.

"Esto me ha traído problemas, pero a mí no me importa porque mis padres me han educado así, para ayudar a la gente", confesó Gustavo Quinteros en diálogo con Directv Sports, todo esto después de coronarse campeón de Copa Chile con Colo Colo y ad portas de conocer el desenlace de la reunión que definirá su futuro en el club.

Gustavo Quinteros y su relación con Jordhy Thompson.

En esa misma línea, el DT confesó otros casos similares que ha vivido en sus anteriores equipos. "En otros clubes he tenido problemas de adicciones, de alcoholismo y siempre trato de resolver ese problema: tratando de recuperar a la persona primero, dándole todas las posibilidades para que sea una persona de bien", aseguró.

Retomando el tema de Jordhy Thompson, Quinteros se mostró afectado por su situación. "Me da mucha pena cuando hay un chico que tiene problemas, por traumas, por problemas de formación o educación de muy chico. De verdad a mí me da mucha pena y trato de ayudarlos a todos", añadió.

Para concluir, se mostró esperanzado en que los consejos ayuden a Thompson a retomar el buen camino. "Ojalá en algún momento todo lo que hemos hecho con Jordhy él pueda entenderlo, cambiar y ser un chico de bien, para recuperarlo primero como persona y después como jugador, porque es un jugador extraordinario", concluyó Quinteros.