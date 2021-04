El ex arquero azul analizó la polémica reunión de Dudamel con jugadores en plena pandemia.

Herrera sentenció que: “Sin ser abogado laboral pero esto es una falta grave. Hace poco estuve viendo un tema de gimnasios por contrato y demás y, en estado de pandemia, incurrir en falta es causal de irte y no pagar ninguna indemnización. Y una falta como esta, al revés, me imagino que debe ser lo mismo”, advirtió en Todos Somos Técnicos.

“Si te pones a hilar fino, es causal de finiquito de contrato. Es una falta demasiado grave. Si a Universidad de Chile se le pasa por la cabeza querer echarlo y no pagar y ahorrar plata, este es el momento”, disparó.



Finalmente, aclaró que “si me preguntas, futbolísticamente, creo que no es momento de echar al entrenador… Todavía. Hay que darle chances, que vea a su equipo, que juegue con los muchachos que están sanos y desarrolle su idea. Pero si Universidad de Chile lo quiere echar, otra oportunidad como esta no van a tener”.