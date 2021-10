Johnny Herrera y Luis Marín se dieron con todo por casi descenso de la U

Los dos ex arqueros de Universidad de Chile, Johnny Herrera y Luis Marín, tuvieron un duro round por el casi descenso azul en 2019.

Un tema que sigue dando vueltas en el fútbol chileno es la “salvación” que tuvo Universidad de Chile en 2019. Los azules, con Johnny Herrera como capitán, se encontraban en una peligrosa zona en la tabla, pero el estallido social terminó el torneo y nadie descendió.

Por eso el ex arquero y capitán universitario vivió una tensa discusión con otro ex portero del club. Se trata de Luis Marín, con quien se enfrascó en una discusión en el programa Todos Somos Técnico de TNT Sports.

Y es que al “Samurai Azul” no le pareció para nada lo que su colega señaló con respecto al casi descenso de la U en 2019. “Si somos realistas, la U cuando tiene el momento complicado se salva por el estallido social, es una realidad”, indicó Marín.

Declaraciones que no le parecieron para nada cómicas a Herrera, quien señalí que “no, esa huea yo la saco Lucho. Perdón. Pero eso yo lo saco, porque con ese partido que le ganamos a Iquique acá, salimos del descenso. Y teníamos menos partidos que los que estaban al lado de nosotros”.

Tras eso, añadió que “eso es paja molida y para toda la gente que lo dice, esa huea no es así, eso no existe, eso concreto no es así”.

“No te pueden mandar al descenso con un partido menos, no es así. Estás loco, estás equivocado”, concluyó el histórico ex portero azul, que fue partícipe del emblemático plantel del “Romántico Viajero” que ganó la Copa Sudamericana en 2011.

Cabe destacar que Universidad de Chile finalizó en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2019. Sin embargo, el contexto social llevó a la ANFP a determinar que ningún equipo descendería tras acabarse el torneo.