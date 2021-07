Johnny Herrera: "Si la U no cambia, va a pelear el descenso de nuevo"

El histórico ex arquero azul, Johnny Herrera, se refirió al inestable momento que atraviesa Universidad de Chile tras su dura eliminación en Copa Chile.

Universidad de Chile vive nuevamente un oscuro periodo. Los azules se despidieron de la Copa Chile ante Fernández Vial, y siguen sin encontrar un reemplazante para Rafael Dudamel en el banco. Y varios ídolo lamentan que el barco se hunde otra vez.

Ese es el caso del ex arquero y uno de los máximos ídolos universitarios, Johnny Herrera. Ante eso, reconoció que los responsables de la debacle son varios, pero que finalmente ninguno paga por sus errores.

"Esto no viene de ahora. Me tocó vivir un momento maravilloso en el club, siendo campeón casi año por medio. Una vez hasta Víctor Hugo (Castañeda) me dijo que estaba preocupado hasta de la señora que hace el aseo", comenzó.

"Pero que hasta a ese punto había que preocuparse, porque hay que gente que no tenia ni idea de donde estaba parada", indicó en su espacio en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Según Herrera, el elenco azul nuevamente se acerca a una crisis deportiva que podría parecerse a la de los años pasados. Situación donde el equipo estuvo luchando dos temporadas para no perder la categoría.

"La U está tocando fondo de nuevo, y hay que salir. Es una emergencia. Si no se cambia, la U va a terminar peleando el descenso de nuevo. Para mí, con lo que se mostró ante Fernández Vial, el equipo está en condiciones de pelear el descenso", disparó.

"Nos eliminó un equipo de tercera categoría, y ganó bien. Son muchas cosas que hay que analizar. La institución se va a pique y porque llegó gente con colmillos que perseguía otros cargos. Y va de mal en peor", agregó.

Con respecto a los responsables, Johnny Herrera se la jugó con nombres y apellidos. "En este minuto es Cristian Aubert el que está a cargo del club. Es parte de esto, pero le quito responsabilidad", detalló el multicampeón con el "Romántico Viajero".

"El plantel fue armado por Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas. Y es gente que nunca se hizo cargo. Ahora ellos buscan que los nuevos dueños lo resuelvan, pero si la cagada la dejaron ellos. Estamos hablando de un equipo que tiene que ser protagonista", cerró.