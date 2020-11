Johnny Herrera: "Si Alexis hubiese sido más fuerte de cabeza, hubiese brillado tanto como Messi"

El ex golero de la U analizó la importancia de Sánchez en la Roja de todos.

El actual portero de Everton de Viña del Mar tuvo palabras para el formado en Cobreloa:

"Para mi Sánchez es el distinto. Alexis pudo haber estado a la altura de Messi sin ningún problema, por las condiciones que tiene. Si quizás hubiese sido un poco más fuerte de cabeza, podría haber brillado tanto como Messi, sin exagerar", dijo Herrera en su labor de comentarista en el programa "Pasaporte Qatar", del Canal del Fútbol.

"Pongo a Sánchez por sobre el Matador. Fui compañero de los dos, quizás a Marcelo no lo agarré en una época tan gloriosa, pero Sánchez es un jugador de una calidad y un talento innato que nunca vi dentro de la cancha", expresó.

Además, Herrera tuvo palabras para Arturo Vidal, a quien puso como emblema de este equipo.

"Siempre he defendido a Arturo, incluso me he llevado críticas de la gente de la U por hacerlo, pero siempre ha sido el buque insignia de la selección. Más allá del accidente que tuvo y los problemas que ha tenido, siempre ha sido el alma de la Selección. No solo ahora, lo vengo sosteniendo desde siempre", cerró.