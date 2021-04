El emblema de Universidad de Chile anunció su retiro definitivo de las canchas.

El golero ya tiene nuevo trabajo, ya que su cesantía le duró muy poco, ya que se sumará al plantel de TNT Sports. Tras hacer oficial su decisión de retirarse definitivamente de las canchas de fútbol, Herrera se incorporará a programas como Todos Somos Técnicos y Pasaporte Qatar.

"Siempre me llamó la atención trabajar en los medios. Tuve experiencias anteriores y creo que no lo hice mal. Eso me ayudó a dejar la puerta abierta para volver. Me toca estar ahora, después de mi retiro, y espero permanecer un par de años, para darle una mirada distinta al fútbol", señaló el ahora ex portero.

"Si Dios quiere me pienso desarrollar como entrenador de fútbol profesional y siempre será bueno tener distintos enfoques que puedan ayudarme en lo que me quiero dedicar. Esa es mi idea de trabajar en los medios", confesó el ídolo azul.

Cabe recordar que Herrera ya había participado de algunos espacios de la señal deportiva de WarnerMedia Chile, como Todos Somos Técnicos, analizando la Copa América de Brasil 2019 y posteriormente Pasaporte Qatar, espacio de conversación y análisis de TNT Sports