Johnny Herrera se ve como técnico para erradicar el “chanterío” del fútbol

El arquero nacional, Johnny Herrera, reveló que analiza ofertas para ver si continuará en el fútbol, y su carrera podría finalizar para ser entrenador.

Tras ser despedido de Everton de Viña del Mar, Johnny Herrera aún no tiene claro lo que ocurrirá con su carrera. El cuidatubos dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa y reconoció que tiene pensado hacer carrera como entrenador, con el fin de sacar al “chanterío” del fútbol.

"Todavía no está cien por ciento definido lo que voy a hacer. Hay metas personales que no he cumplido y están sobre la mesa", comentó el histórico arquero de Universidad de Chile.

"Me había entusiasmado la opción de ir a O'Higgins, pero Augusto Batalla terminó renovando y no puedo llegar. Es un gran equipo. De la B me entusiasmé con Temuco, hubo un acercamiento, hablamos de lucas, pero no se llegó a acuerdo. Es mi zona, soy de Angol, al lado de Temuco, y a Malleco, el equipo de mi pueblo no puedo ir porque estoy pasado en edad", añadió.

Después destacó que "me gustaría ser entrenador, estudié educación física, trabajé, tengo ramos para convalidar y podría sacar la carrera rápido. Pero antes pasar por los medios, me gusta un poquito y tener otro enfoque de lo que es el fútbol. La parte más periodística que es una forma de crecer. Tengo un abanico amplio de ofertas laborales, hay harto donde elegir".

Sobre lo mismo, expresó que espera poder reunir las cosas buenas de los grandes entrenadores que tuvo en sus casi 22 años de carrera como portero.

"Tuve muchos técnicos, incluso a Marcelo Barticciotto en Audax y uno rescata cosas. Trataría de ser lo más original posible, sacando cosas buenas y no las cosas malas. Por ejemplo, tuve técnicos que fueron muy pasionales, poco tácticos, pero muy pasionales y la forma de llegar al jugador era la forma afectiva. Otros que no te pescaban, y no estaban ni ahí que tu hijo estuviera enfermo o lo que te pasaba en la casa, solamente importaba que rindieras", reconoció.

"Tuve otros tan chantas que a lo único que llegaban a los clubes era a mirarle las señoras a los compañeros. El fútbol abarca mucho, da para todo y hay cosas buenas y malas. En mi caso trataría de rescatar lo positivo y trataría de erradicar del fútbol el chanterío que hay de técnicos por todos lados, tratar de ser profesional, preocuparse de un futbolista íntegro, e ir para adelante", cerró.