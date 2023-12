Johnny Herrera se preocupa por la llegada de Marcelo Díaz a la U

Marcelo Díaz tiene prácticamente asegurada su llegada a Universidad de Chile, situación que tiene celebrando a la mayoría de los hinchas azules. Sin embargo Johnny Herrera no está tan feliz por el inminente traspaso, pues sacó a relucir toda su preocupación por el inminente regreso del volante al club.

"Esto se tuvo que hacer hace tres años atrás", comenzó diciendo el exarquero en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Todo esto debido a la avanzada edad de Díaz, quien llegará a la escuadra azul con 37 años y después de verse afectado por algunas molestias físicas durante su estadía en Audax Italiano.

Fue justamente por eso que Herrera sacó a relucir toda su preocupación por el traspaso. "Entiendo que la U se desprende de volantes para no tapar a los jóvenes. Es un tema complejo. Si lo quieren llevar, que lo lleven. Claramente no será el mismo aporte que tiempo atrás. Me preocupa que venga juegue dos partidos, se lesione y lo critiquen más de la cuenta", sentenció Johnny.

Marcelo Díaz llegará a la U en 2024.

A pesar de esto, el actual panelista de TNT Sports también tuvo su tiempo para hablar sobre una posible llegada del entrenador Gonzalo Álvarez a la U. "A Álvarez le gusta la salida clara y Marcelo Díaz puede servir. También le va a pasar todas las pelotas a Lucas Assadi para que encare. Eso será más que beneficioso para la U", recalcó.

Es así como Johnny Herrera sacó a relucir toda su preocupación por la llegada de Marcelo Díaz a la U, pues ha tenido algunos problemas físicos que podrían agravarse producto de su considerable edad. Sin embargo solo queda esperar para ver cómo será este segundo paso del volante por el CDA en 2024.